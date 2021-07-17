الهندي: لا عودة للمسارات البائسة بملف الوحدة بعد "سيف القدس"

العالم- فلسطين

جاء ذلك في ندوة سياسية نظمها مركز أطلس للدراسات والبحوث بعنوان "سيف القدس تداعيات وعبَر"، اليوم السبت بمدينة غزة، بمشاركة عدد من قادة الفصائل والكتّاب والأكاديميين.



وقال الهندي: إنّ "معركة سيف القدس أثبتت أنّ الوحدة الفلسطينية تتحقق في الميدان، وتتجاوز كل القيادات الرسمية والشرعيات المزعومة واللقاءات والمواقف التي لا تزال ترتهن لسياسات ومسارات بائسة قبرتها المعركة الأخيرة".



وأضاف أنّ "أي عودة لبناء الوحدة الفلسطينية وفق هذه السياسات البائسة هو مشاركة في سرقة نتائج معركة سيف القدس".



وفي سياق آخر، لفت الهندي إلى أنّ هناك وقفًا لإطلاق النار بين المقاومة والاحتلال بفعل اتفاق التهدئة في 21 مايو، مستدركًا بالقول: إنّ "الحرب لم تتوقف؛ لأن الاحتلال لا يريد أن يبتلع الهزيمة في معركة سيف القدس أو الاعتراف بها".



وأوضح أنّ الاحتلال يحاول استعادة زمام المبادرة في الفعل السياسي من خلال الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس واستمرار الحصار على قطاع غزة.



وأردف: إنّ "صراعنا مع الاحتلال هو صراع إرادات، وندرك أن الشعب الفلسطيني ومقاومته أجبرا شارون على تفكيك مستوطنات غزة".

