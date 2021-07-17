صحيفة: بوتين عرض على بايدن تنسيق العمل حول أفغانستان

العالم - روسيا

ووفقا للصحيفة، اقترح الرئيس الروسي استخدام القواعد العسكرية الروسية في طاجيكستان وقرغيزستان لمراقبة الوضع في أفغانستان، بهدف تبادل المعلومات التي يتم الحصول عليها عبر الدرونات في القواعد الروسية.

وذكر مصدر مطلع للصحيفة، أن الأمريكيين لم يردوا حتى الآن على العرض الروسي. وأكد على أن واشنطن كانت ستقبل حتما مثل هذا الاقتراح، لو أنها لم تكن تهدف لتحقيق مهام أخرى

ونوهت الصحيفة، بأن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، امتنع عن التعليق على هذا الموضوع. وذكرت أنه كذلك لا يوجد تأكيد لهذه المعلومات من الكرملين.