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مصادر عراقية: هجوم بعبوة ناسفة يستهدف رتلاً عسكرياً تركياً في منطقة كردستان ويوقع إصابات

السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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