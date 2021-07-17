تعرض ابنة سفير افغانستان لدى باكستان للخطف والتعذيب

العالم - افغانستان

وذكرت الخارجية الأفغانية في بيان أصدرته اليوم السبت أن ابنة سفيرها، سلسلة علي خيل، اختطفت وعُذّبت بشدة على مدى عدة ساعات على أيدي مجهولين، عندما كانت في طريقها إلى منزلها.

على خلفية التوترات المتزايدة أصلا بين الدولتين المجاورتين، أعلنت أفغانستان أن ابنة سفيرها لدى باكستان تعرضت للخطف والتعذيب في إسلام آباد.

وذكرت الخارجية الأفغانية في بيان أصدرته اليوم السبت أن ابنة سفيرها، سلسلة علي خيل، اختطفت وعُذّبت بشدة على مدى عدة ساعات على أيدي مجهولين، عندما كانت في طريقها إلى منزلها.

وأكدت الوزارة أن ابنة سفيرها توجد حاليا في المستشفى، معربة عن بالغ أسفها إزاء الحادث.

ودعت الوزارة الحكومة الباكستانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه الاستعجال بهدف التأكد من تأمين سفارة أفغانستان وقنصلياتها بالكامل وضمان حصانة الدبلوماسيين الأفغان في أراضيها وفقا لاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وحثت الخارجية الأفغانية الحكومة الباكستانية على تحديد المسؤولين عن الحادثة ومعاقبتهم في أسرع وقت ممكن.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتصاعدة أصلا بين الدولتين، بعد أن أعلن النائب الأول للرئيس الأفغاني عمر الله صالح مؤخرا أن باكستان هددت باستهداف طائرات أفغانية في حال تنفيذها غارات على مواقع لجماعة"طالبان" في منطقة حدودية، واتهم إسلام آباد مباشرة بـ"تقديم إسناد جوي إلى "طالبان" في بعض المناطق".