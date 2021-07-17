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الرئيس المنتخب يتصل بمحافظ خوزستان ويكلف فريقا لدراسة مشاكل المحافظة

الرئيس المنتخب يتصل بمحافظ خوزستان ويكلف فريقا لدراسة مشاكل المحافظة
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي اليوم السبت مع محافظ خوزستان قاسم سليماني دشتكي حول وضع الموارد المائية وشح المياه والجفاف في المحافظة.

العالم - ايران

وناقش الرئيس المنتخب خلال الاتصال الهاتفي مع محافظ خوزستان القضايا المختلفة للمحافظة الناجمة عن شح المياه والجفاف بما في ذلك مياه الشرب والارواء الزراعي والماشية والمستنقعات .

وشدد الرئيس رئيسي على متابعة مشاكل خوزستان في الحكومة الثالثة عشرة ، ودعا الى ابلاغ ابناء خوزستان تحياته وانه على دراية بمشاكلهم وسيتابع بجدية بعون الله حل هذه المشاكل.

بدوره شكر محافظ خوزستان الرئيس المنتخب ، وشرح سير الإجراءات المتخذة منذ بداية وجوده في خوزستان لمنع الوضع الحالي ، وقال انه يجري بذل شتى الجهود الاجراءات اللازمة لتسوية مشاكل المياه في خوزستان .

كما تقرر تكليف فريق من قبل الرئيس المنتخب لاجراء دراسة دقيقة وشاملة لقضايا المحافظة وتقديم تقريرهم إلى آية الله رئيسي.

ويعود نقص المياه الى الانخفاض الحاد في هطول الأمطار في العام المائي الحالي في خوزستان والانخفاض الكبير في احتياطيات السدود في المحافظة ، الامر الذي خلق العديد من المشاكل في إمدادات مياه الشرب والزراعة والثروة الحيوانية والمستنقعات في هذه المحافظة.

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الرئيس المنتخب يتصل بمحافظ خوزستان ويكلف فريقا لدراسة مشاكل المحافظة

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