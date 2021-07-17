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تخلص من احتقان الأنف دون أدوية

تخلص من احتقان الأنف دون أدوية
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

تستطيع بعض العلاجات المنزلية البسيطة أن تساعد في استعادة التنفس من خلال "فتح" احتقان الأنف.

العالم - صحة

بالإضافة إلى شرب الكثير من السوائل والراحة، هناك طرق أخرى بسيطة لتتنفس من أنفك مرة أخرى. تم نشر هذه الأساليب البسيطة، التي اقترحها الخبراء في صحيفة "إكسبرس".

استنشاق البخار

يجب أن تستنشق تبخر الماء الساخن مع إضافة زيت البابونج أو النعناع - فهذا يساعد على تهدئة الأغشية ويحسن تصريف المخاط. يجب ألا يكون البخار ساخنًا جدًا.

القماش الدافئ

نصيحة أخرى من الخبراء لـ "فتح" احتقان الأنف: انقع منشفة في ماء دافئ واعصرها، ثم ضعها على وجهك لتقليل التورم والالتهاب الذي يمكن أن يحدث من عدوى الجيوب الأنفية يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على الأغشية المخاطية رطبة (عن طريق استنشاق الهواء الرطب) وتساعد في الحفاظ على عملها بشكل صحيح.

النوم والرأس مرفوع

يمكن أن يساعد النوم ورأسك لأعلى في بعض الأحيان على تنظيف الأنف والجيوب الأنفية.

استخدم وسائد إضافية لدعم نفسك - لست مضطرًا للوقوف بشكل مستقيم، فقط تأكد من أن رأسك فوق كتفيك.

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