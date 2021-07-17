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برلماني ليبي: الانتخابات المقبلة في البلاد لن تكون الحل

برلماني ليبي: الانتخابات المقبلة في البلاد لن تكون الحل
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال النائب في البرلمان الليبي، جاب الله الشيباني، إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، لن تكون الحل للأزمة في ليبيا، لأن مشكلة ليبيا مشكلة أمنية وليست سياسية.

العالم- ليبيا

وأوضح الشيباني لـ"راديو سبوتنيك" أن "الانتخابات القادمة ليست الحل لأنها مجرد استبدال 200 عضو بـ200 عضو آخرين، ومازالت الأوضاع كما هي والأمور المعرقلة لعمل مجلس النواب أو مجلس الدولة كما هي".

وتابع أن "المشكلة الحقيقية في ليبيا هي الأوضاع الأمنية غير المستقرة ووجود جماعات مسلحة خارج الدولة وانتشار الأسلحة ووجود قوات أجنبية".

وأكد البرلماني الليبي على ضرورة أن يسبق الانتخابات خروج القوات الأجنبية سواء الموجودة في الشرق أو الغرب، مشيرا إلى أنه "عندما يتم هذا الإجراء ستكون حينها الانتخابات فعالة ولها نتائج طيبة، لأنها تأتي بالاستقرار وبحرية الحكومة في التصرف وأن تكون في مأمن عن الابتزاز والضغط والوضع غير الآمن".

يذكر أنه أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، دعمه لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في البلاد في ديسمبر المقبل.

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