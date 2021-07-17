واشنطن وتل أبيب توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع الجوي

العالم- فلسطين المحتلة

ووفقا لموقع "I24 NEWS" الإسرائيلي، جاء ذلك خلال لقاء قيادات من القوات الجوية الإسرائيلية، هذا الأسبوع في تل أبيب، بنظرائهم في الجيش الأمريكي لمناقشة تحسين أنظمة الدفاع الجوي خلال حالات الطوارئ لكلا البلدين.

وذكر الموقع أنه وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإن "الهدف من الاجتماع هو تحسين الاستعداد التعاوني للدفاع المشترك عن إسرائيل".

وقد ترأس الاجتماعات قائد نظام الدفاع الجوي في جيش الإحتلال العميد الجنرال جلعاد بيران، والعميد الجنرال غريغ برادي قائد القيادة العاشرة للدفاع الجوي والصاروخي في الجيش الأمريكي.

يذكر أنه في الأونة الأخيرة كانت قد أثيرت عدة تساؤلات حول مدى فعالية منظومة "القبة الحديدة" الإسرائيلية، وإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها لحماية الكيان الإسرائيلي، وذلك بعدما قامت الفصائل الفلسطينية في مايو/أيار الماضي، بإطلاق آلاف الصواريخ من غزة باتجاه أراضيها.

وحسب بيانات رسمية، أطلقت حركة "حماس" أكثر من 3300 صاروخ باتجاه فلسطين المحتلة وتم اعتراض أقل من نصفها.