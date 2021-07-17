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احذر.. أطعمة تؤثر سلبا على الغدة الدرقية

احذر.. أطعمة تؤثر سلبا على الغدة الدرقية
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

تضم علامات خمول الغدة الدرقية الحساسية للبرد والإمساك وتشنجات العضلات. هل يمكن لنظامك الغذائي أن يجعل الحالة أسوأ؟ يمكن أن تؤثر بعض العناصر الغذائية على صحة الغدة الدرقية، وفقًا لموقع Medical News Today.

العالم - صحة

يمكن التخفيف من أعراض خمول الغدة الدرقية عن طريق تناول عدد أقل من الأطعمة المحتوية على الجيتروجين.

تشمل الأطعمة الصحية التي تحتوي على الجيتروجين:

• خضراوات الكرنب

• كرنب بروكسل

• البروكلي

•القرنبيط

•الكرنب (الملفوف)

ومع ذلك، "يتم تعطيل المركبات الجيتروجينية بشكل رئيسي عن طريق الطهي".

تؤكل هذه الخضار بكميات منتظمة، وهي مفيدة لصحتك العامة ولا تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية. فقط عندما يتم استهلاك هذه الأطعمة الصحية بكميات كبيرة يمكن أن تتأثر وظيفة الغدة الدرقية ويمكن أن تكون الأعراض أكثر حدة.

تشمل الأعراض الأخرى لقصور الغدة الدرقية ما يلي:

• آلام العضلات وضعفها

• الجلد الجاف والقشاري

• تقصف الشعر والأظافر

• ألم وتنميل ووخز في اليد والأصابع (متلازمة النفق الرسغي)

• دورات الحيض غير المنتظمة أو الغزيرة

أظهرت الأبحاث أن الصويا يمكن أن يؤثر أيضًا على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية في الجسم. تم توضيح ذلك في دراسة جامعة شيوا، اليابان.

الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على فول الصويا:

•حليب الصويا

•صلصة الصويا

• فول الصويا

•التوفو (أحد منتجات فول الصويا).

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