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مصادر سورية: اندلاع حريق قرب منطقة الصناعة جنوب العاصمة دمشق وفرق الإطفاء تعمل على إخماده

السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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