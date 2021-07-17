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 الأمن الوطني العراقي يطيح بإرهابيين اثنين في بغداد

 الأمن الوطني العراقي يطيح بإرهابيين اثنين في بغداد
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق ، اليوم السبت، عن تمكن جهاز الأمن الوطني من القبض على إرهابيين اثنين احدهما مسؤول العبوات الناسفة في "قاطع شمالِ بغداد".

وقالت الخلية في بيان، إن "مفارز جهاز الامن الوطني في بغداد، وبعد تلقي معلوماتٍ استخبارية، وبناءً على مذكرة قضائية، شرعت بتنفيذ عمليةٍ نوعيةٍ استباقية تمخض عنها القبض على اثنين من العناصر الارهابية، احدهما مسؤول العبوات الناسفة في مفارز التفخيخ والعبوات ضمن ما يسمى قاطع شمالِ بغداد، والاخر يعمل في المفارز الامنية ضمن القاطع ذاته".

وأشارت إلى "تدوين اقوالهما اصولياً بعدما اعترفا باستهداف القوات الامنية والمواطنين خلال الفترة السابقة، واحالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهما".

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