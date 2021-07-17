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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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شباب ثورة 14 فبراير في البحرين: البلد بحاجة إلى نقلة سياسيّة حقيقية لإنهاء الديكتاتورية
صادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع وتعتدي بالعصي على المشاركين بوقفة مساندة لأهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت عدة دول في اوروبا الى 165 قتيلا بينهم 141 في المانيا لوحدها
كايد ميعاري: لا يمكن لاي خطوة ان تبيض خطوة التطبيع العربي مع كيان الاحتلال
كايد ميعاري: توقيت اتفاق التطبيع جاء في وقت اوقف الفلسطينيون اي مفاوضات مع كيان الاحتلال
كايد ميعاري: هناك فجوة في المقاربة بين استجابة الشعوب العربية في مصر والاردن مع غيرها من الدول التي وقعت اتفاق التطبيع
كايد ميعاري: الكيان الاسرائيلي لا يرى في الدول المطبعة الا سوقا لتسويق بضاعته
كايد ميعاري: الاحتلال سيستغل كل مشروع يدعم عملية التطبيع ويرفض حقوق الفلسطينيين
كايد ميعاري: الشعب الفلسطيني منذ البداية لا يعول على موقف الدول المطبعة لكن شعوبها ستبقى حاضرة في قلوب شعبنا
كايد ميعاري: نحن مطالبون لبذل جهود اكبر مع شعوب الدول المطبعة للضغط على حكوماتها للتراجع عن قرار التطبيع الذي اضر بالقضية الفلسطينية
كايد ميعاري: الكيان الاسرائيلي لا يرى في الدول المطبعة الا سوقا لتسويق بضاعته
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش
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