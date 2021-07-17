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كايد ميعاري: هناك فجوة في المقاربة بين استجابة الشعوب العربية في مصر والاردن مع غيرها من الدول التي وقعت اتفاق التطبيع

السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

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