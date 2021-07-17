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تركيا تدين قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الحجاب

تركيا تدين قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الحجاب
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، قرار محكمة العدل الأوروبية الخاص الذي اعتبر حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا.

العالم - تركيا

وجاء في تقرير لوكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، أن ألطون يعتقد بأن "الفاشية" قد انتشرت في المحاكم، وهو أمر لا يصدق ـ على حد قوله ـ مشيرا إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية، خاطئ، معتبرا إياه بمثابة محاولة لإضفاء مزيد من الشرعية على العنصرية.

ولفت المسؤول التركي إلى أن القارة الأوروبية تحاول احتضان تاريخها المظلم، بدلا من الهروب منه، مدينا قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ينتهك كرامة الإنسان.

ويذكر أن محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، قضت، أمس الجمعة، بأن "منع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا"، وهو القرار الأوروبي الذي يأتي للرد على شكوى سبق أن تقدمت بها مسلمتان تعيشان في إحدى الولايات الألمانية، إحداهما موظفة في صيدلية، والأخرى ممرضة في دار حضانة.

وفي 2017 أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ حكما يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة. وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية في ذلك الحين.

ويعيش أكثر من خمسة ملايين مسلم في ألمانيا، الأمر الذي يجعلهم أكبر أقلية دينية هناك، فيما نظرت محاكم في أنحاء أخرى من أوروبا أيضا في قضايا تتعلق بإمكانية وكيفية حظر الحجاب أحيانا في أماكن العمل.

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تركيا تدين قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الحجاب