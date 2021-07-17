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صادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع وتعتدي بالعصي على المشاركين بوقفة مساندة لأهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير

السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

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