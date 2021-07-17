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الدبيبة: نتحدث مع كل الأطراف بشأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

الدبيبة: نتحدث مع كل الأطراف بشأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

العالم- ليبيا

وقال الدبيبة: نتحدث مع كل الأطراف بشأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

كما أكد أن الليبيين يمثلون أنفسهم في مجلس الأمن دون وصاية من أحد، مشيرا إلى أنه لم يكن لليبيا حضور مؤثر في مجلس الأمن سابقا.

وتعهد الدبيبة، في كلمة له بعد عودته من الولايات المتحدة، حيث شارك في جلسة مجلس الأمن الخميس بعدم بقاء أي قوة أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية، مؤكدا أن حكومته ستجعل الانتخابات واقعا ولن تقف أمام رغبة الليبيين.

وأضاف الدبيبة "دعونا إلى تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج، وقد وجدنا دعما كبيرا من المجتمع الدولي".

وقال الدبيبة: نتواصل مع حفتر ولكن الأمور ليست سهلة وهو شخص عسكري صعب

وأضاف : سيكون من الصعب توحيد الجيش الليبي

وكان عدد من الوزراء وعمداء البلديات استقبلوا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عقب عودته من نيويورك.

وخلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن، قال الدبيبة، إن ليبيا تعيش بارقة أمل للخروج من النفق المظلم الذي تمر به منذ سنوات، مضيفا أن خروج المرتزقة من ليبيا يعتبر من أهم ما يواجهنا، مؤكدا أن استمرار تواجدهم يشكل خطرا على العملية السياسة.

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