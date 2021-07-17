السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

عقد اجتماع "أفغانستان السلام والأمن المستدام" في طهران

عقد اجتماع
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

يعتزم المجمع العالمي للصحوة الاسلامية اقامة اجتماع تحت عنوان "افغانستان ، السلام والامن المستدام " بمبادرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية .

العالم - ايران

وبحسب الموقع الاعلامي للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية فان اجتماع "افغانستان ، السلام والامن المستدام " سيعقد يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 1400 ، بكلمة الدكتور علي أكبر ولايتي ، الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية .

وستحضر الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة الايرانية طهران ، مختلف الجماعات والجهات الأفغانية والدولية المؤثرة في عملية السلام الأفغانية .

الجدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي لهذا الاجتماع سيعقد بحضور الدكتور حسين أكبري نائب الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية يوم الأحد 18 يوليو الساعة 10:00 صباحا في طهران.

روابط ذات صلة

هل تزامن احداث افغانستان، العراق، لبنان، اليمن، سورية وفلسطين محض صدفة ؟ 

افغانستان.. القوات الحكومية استعادت عدة مناطق من "طالبان"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ميركل تزور مناطق الفيضانات غربي ألمانيا

بالفيديو.. استئناف محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في قطر

عقد اجتماع "أفغانستان السلام والأمن المستدام" في طهران

قائد عسكري ايراني: اقتدار قواتنا المسلحة زعزع هيمنة الاستكبار

بالفيديو.. هل الأزمة في ليبيا في طريقها الى الحل؟

تركيا تدين قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الحجاب