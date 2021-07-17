عقد اجتماع "أفغانستان السلام والأمن المستدام" في طهران

العالم - ايران

وبحسب الموقع الاعلامي للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية فان اجتماع "افغانستان ، السلام والامن المستدام " سيعقد يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 1400 ، بكلمة الدكتور علي أكبر ولايتي ، الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية .

وستحضر الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة الايرانية طهران ، مختلف الجماعات والجهات الأفغانية والدولية المؤثرة في عملية السلام الأفغانية .

الجدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي لهذا الاجتماع سيعقد بحضور الدكتور حسين أكبري نائب الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية يوم الأحد 18 يوليو الساعة 10:00 صباحا في طهران.