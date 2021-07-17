المقداد: العلاقات بين البلدين تزداد عمقاً وتميزاً

وبحسب سانا استعرض الوزير المقداد محاور التعاون بين سوريا والصين بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية والتنسيق في كل المحافل الدولية سياسياً مشيراً إلى رفض البلدين الإجراءات القسرية أحادية الجانب معبراً عن تقدير سوريا حكومة وشعباً للصين على الدعم الذي قدمته في مختلف المجالات.

ولفت الوزير المقداد إلى أن سوريا والصين احتفلتا مؤخراً بالذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤكداً أن هذه العلاقات تزداد عمقاً وتميزاً يوماً بعد يوم.

من جانبه أشار الوزير الصيني إلى أن تبادل الدعم والتعاون بين البلدين هو تقليد يلتزم به الجانبان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مؤكداً على الالتزام باحترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيزاً للتعاون بين سوريا والصين بما يعمق قدرة البلدين على مواجهة التحديات القائمة.

من جهته تناول عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي خلال الجلسة آفاق التعاون الاقتصادي بين سوريا والصين مشيراً إلى أن التحضيرات بين الجانبين جارية لعقد اجتماع قريباً للجنة المشتركة الصينية السورية.

من جانبها عرضت رانية أحمد معاون وزير الاقتصاد لبعض البيانات حول حجم التبادل التجاري مع الصين وإمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري إضافة إلى الاستثمار في إعادة الإعمار.

وعقب انتهاء جلسة المباحثات جرى بحضور الوزيرين التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية الصين الشعبية من قبل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والسفير فونغ بياو سفير الصين في دمشق كما تم توقيع وثيقة شهادة تسليم الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية إلى سوريا من قبل خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والسفير بياو.