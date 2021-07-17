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وزير خارجية الصين يؤكد في لقاء مع الرئيس الأسد بدمشق دعم بلاده لسورية في حربها ضد الإرهاب ومواجهة العقوبات "اللاإنسانية المفروضة عليها"

السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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