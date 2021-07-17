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الامن البرلمانية : الحكومة المقبلة ستتابع موضوع الاتفاق النووي بالتأكيد

الامن البرلمانية : الحكومة المقبلة ستتابع موضوع الاتفاق النووي بالتأكيد
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال عضو لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية حسين نوش آبادي ان الحكومة المقبلة ستتابع موضوع الاتفاق النووي بالتأكيد.

العالم - ايران

وقال النائب حسین نوش آبادي، في تصريح صحفي اليوم السبت في الاشارة الى مخططات الكيان الصهيوني لصرف اميركا عن المشاركة في إحياء الاتفاق النووي: إن الكيان الاسرائيلي كان يعارض التوصل الى الاتفاق النووي بين ايران و 5+1 منذ البداية لأنه لم يكن يرغب باكتساب انطباع عن ايران بأنها دولة تسعى للسلام وتخطط لاستخدام الطاقة النووية في التطبيقات السلمية.

واضاف: إن الصهاينة أكدوا على عدائهم لايران في عهد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب وسعوا لخروج اميركا من الاتفاق النووي حيث ان هذا التصرف كان انتهاكا للقوانين الدولية لكن الرئيس الحالي وضع الاساس في سياساته بالعودة الى الاتفاق النووي وبطبيعة الحال وضعت ايران شروطا وخطوطا حمراء لاحياء الاتفاق.

ولفت الى ان الاميركيين كالعادة لم يبدوا أية نوايا حسنة ومصداقية في إحياء الاتفاق النووي لأنهم لو كانوا يصدقون في ادعاءاتهم لرضخوا لشروط ايران المحقة والعمل بتعهداتهم في رفع الحظر.

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