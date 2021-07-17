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مصادر عراقية: الحشد الشعبي يعلن نجاح العملية الأمنية "أسد الصحراء" في الانبار وتحقيق نتائج مهمة

السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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