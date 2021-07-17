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عراقجي:على الولايات المتحدة وبريطانيا عدم ربط قضية تبادل السجناء بخطة العمل الشاملة المشتركة وان مثل هذه السياسة لاتحقق أي هدف

السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

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