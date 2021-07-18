قيادي في حماس يحذر الاحتلال ومستوطنيه من الاستفزازات

العالم - فلسطين

وذكر القيادي يوسف، أن معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة في غزة جاءت نصرة لشعبنا عموما، وبسبب سلوك الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح على وجه الخصوص.

وأضاف أن حي سلوان الآن يتعرض لذات الهجمة التي تعرض لها الشيخ جراح، والأقصى يهدده المستوطنون بمسيرات اقتحام ما سيمثل قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.

وحمّل يوسف حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع؛ لأنها هي من يوفر الحماية الكاملة للمستوطنين، وتشجعهم على مزيد من الاقتحامات خاصة في الأيام المباركة من ذي الحجة.

وشدد على أن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، موضحا أنها مقدسات تخص الفلسطينيين، ولن يسمح لأحد بأن يهودها أو يقلب المعادلة ويغير الواقع بالقدس.

ودعا يوسف أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في القدس والضفة والداخل المحتل، لضرورة شد الرحال الى المسجد الأقصى، وتفويت الفرصة على الاحتلال ومستوطنيه.

وسبق أن دعت حركة حماس شباب القدس وأبطالها للاستنفار والرباط على أبواب البلدة القديمة وفي جميع أحياء مدينة القدس، وشوارعها ابتداءً من السبت، والتصدي لزعران المستوطنين وعربدتهم.

كما دعت الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل، إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك، والحشد والرباط في ساحات المسجد الأقصى وعلى أبوابه وتحت محرابه لحمايته من المستوطنين.