شاهد.. كاميرا العالم توثق هزيمة مرتزقة العدوان في السيطرة على البيضاء

العالم - مراسلون

على أسوار البيضاء اليمنية تبخرت أحلام وآمال مخططات العدوان السعودي الأمريكي مخططات أراد من خلالها السيطرة على المحافظة ذات الأهمية والبعد الاستراتيجي والجغرافي بتوسطها بين الشمال والجنوب وتحدها 8 محافظات.

محاولة العدوان المستميتة بمحاولة التموضع على هذه الرقعة الجغرافية الحيوية وذات الكثافة السكانية ذات الطابع القبلي، يراها الكثير تنفيذا لمشروعه التوسعي والارهابي والضغط على موقف صنعاء السياسي والعسكري عبر هذه المنطقة باعتبارها منطلقا لتصدير ارهابه شمالاً وجنوباً بخلايا القاعدة وداعش والتى عمل على إنشائها وتجهيزها منذ وقت مبكر كأحد اوراقه وأدواته وخصوصا في ظل فشله العسكري في مختلف الجبهات الأخرى وعلى وجه الخصوص الجبهة الحدودية.

فشله في ردمان وقانية وقيفة ورداع سابقا لم يثني العدوان إذ حاول مؤخرًا إسقاط البيضاء لتخفيف الضغط على مرتزقته بمأرب بفتح جبهة الزاهر وذي ناعم بتجاه لحج وجبهة مكيراس والصومعة بتجاه ابين وشبوة، عبر تنظيماته الإرهابية القاعدة وداعش وبإسناد جوي وحملة إعلامية كبيرة سبقها تهديدات أمريكية لصنعاء.

فكان الرد على هذه التحركات أكثر صرامة تحول اختراقه إلى عملية إنتحار لااكثر بالتفاف شعبي وقبلي ساند الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية والتى تعاملت مع مخططات العدوان وفق معايير دقيقة استخباراتية وعسكرية خاطفة لتنتصر صنعاء مجددًا بمكسب عسكريا وسياسي وموقف وطني مقتدر لايقبل المساومة أمام مخططات امريكا وأدواتها في المنطقة.

بمورثها التاريخي والشعبي تجدد البيضاء بصمود ابنائها وحكمتهم الانتصار والقضاء على الموت المتمثل بالقاعدة وداعش والتي اراد العدوان من خلالها ان تكون هذه المناطق مرتعاً ووكراً لها ولمشاريعيه في اليمن.

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