اعتقال ثلاثة متسللين من سوريا الى العراق غربي نينوى

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "استمراراً لعمليات اسناد قطعاتنا الماسكة للحدود مع سوريا، وبمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى - والتي اشرت وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية وجود تحرك لعدة اشخاص في الجانب السوري يسعون لاجتياز الشريط الحدودي باتجاه الأراضي العراقية".

واضافت الخلية: "تم على اثر ذلك، توجيه مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وباسناد قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ لنصب كمين محكم لهم قرب قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي غربي نينوى".

وأضافت أنه "تم القبض عليهم، وقد وتبين انهم عائلة تحمل الجنسية السورية وجرى تسليمهم للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".