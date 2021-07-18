تعرف على أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف الرأسية فى عهد البريميرليغ

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وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2021-2022، وفقا للإحصائية التي نشرتها شبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام القياسية والإحصائيات.

ونجح بيتر كراوتش الذى لعب بقميص العديد من الأندية الكبرى في البريميرليغ وأبرزها ليفربول، توتنهام، وستوك سيتى، في تسجيل 53 هدفا عن طريق الضربات الرأسية في الدوري الإنجليزي مستغلا طوله الكبير الذى يصل إلى 203 سم.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف الرأسية في عهد البريميرليغ، كالتالى..

53 هدفا - بيتر كراوتش

46 هدفا - آلان شيرر

45 هدفا - ديون دبلن

40 هدفا - ليس فيرديناند

38 هدفا - دوايت يورك

36 هدفا - دانكان فيرجسون

36 هدفا - تيدي شيرينجهام

32 هدفا - أوليفييه جيرو

31 هدفا - تيم كاهيل

31 هدفا - كريستيان بينتيكي