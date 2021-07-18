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أ ف ب:ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في اوروبا الى 183 قتيلا بينهم 156 في ألمانيا

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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