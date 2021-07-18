تعرب على ابرز هاشتاغات العالم الاسلامي

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أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الإنسحاب من الإنتخابات البرلمانية العراقية إحتجاجا على الأوضاع في البلاد.

وفي سياق آخر أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية تفاصيل القبض على المتورط بقتل الخبير الأمني والباحث هشام الهاشمي، الذي قُتل العام الماضي، في واقعة هزت الرأي العام المحلي والعربي. وكان الهاشمي قُتل داخل سيارته أمام منزله في حي زيونه ببغداد في السادس من تموز العام الماضي، بنيران مسلح، كان يستقل دراجة نارية مع شخص آخر، قبل أن يلوذا بالفرار.

أما في لبنان توالت ردود الافعال السياسية والشعبية، بعد تعثر تشكيل حكومة جديدة.

وشهدت العديد من المناطق اللبنانية تحركات شعبية واعمال شغب وقطعا للطرقات، رفضا لاستمرار أزمة تشكيل الحكومة عقب تقديم سعد الحريري إعتذاره للرئيس ميشال عون عن تشكيل الحكومة.

وفي سياق آخر أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يقضي بحقّ الشركات وأرباب العمل في منع العاملات المسلمات من وضع الحجاب في أثناء فترة الدوام، وأثار القرار مخاوف المسلمين في أوروبا، من إقصاء عنصري واتساع دائرة التضييق عليهم خلف ستار القانون، إذ إنها ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية سَنّ قوانين تحظر الحجاب في البلدان الأوروبية.

وبسبب أزمة سد النهضة مع اثيوبيا وكل أزمات مصر، عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام سابقا يطالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتنحي فورا عن منصبه وردود الافعال تتوالى بين مؤيد ومعارض ازاء هذا الطلب.

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