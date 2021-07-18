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باحث سياسي: الرئيس الأسد یعتبر المقاومة الشعبية الخيار الأنجع لطرد المحتل

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب والباحث السياسي رياض عيد أن كلام الرئيس الأسد في مراسم القسم الدستوري يؤكد على إحتضان الدولة السورية لمقاومة المحتلين الأمريكيين في مناطق الكرد شمال شرق سوريا حيث يحق لأي شعب ان يقاوم من يحتل اراضيه حسب المواثيق الدولية.

العالم - خاص العالم

وأضاف عيد خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم لاخبارية بأن تبني الرئيس الأسد لخيار مقاومة الإحتلال هو بأن الرئيس الأسد يعتبر مسار تحرير المناطق المحتلة في سوريا بإرادة السوريين ومقاومتهم القوية هو الخيار الانجع لتحرير سوريا والمناطق المحتلة من الاحتلال الأمريكي - التركي.

وصرح عيد بأن العروبة ليست شعاراً بل هي مضامين تؤكد اهمية هذا الشعار حيث الانتماء العربي يعني أن يكون الشخص مع مشاريع وقوميتك العربية والسورية وهذا يؤكد بان مصالح العرب ومصالح سوريا هي تنطلق من ارادة الشعب ومن رفض ارادة المستعمر لكن ان تتحول العروبة الى حصان طراودة للمستعمر لتنطلق منها لتفتيت مناطق في المنطقة كما عبرت عنها في جامعة الدول العربية.

وأكد عيد بان سوريا كانت تنظر الى فلسطين كـ"سوريا جنوبية" منذ زمن الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد وصولا الى الرئيس بشار الاسد هيك يؤكد هذا الامر على قومية التوجه في سوريا ليؤكد على ان فلسطين كانت ولا تزال هي قلب القضية القومية والوطنية في سوريا.

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