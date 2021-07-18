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'كابول' تستدعي سفير باكستان اثر اختطاف وتعذيب ابنة سفيرها في 'إسلام أباد'

'كابول' تستدعي سفير باكستان اثر اختطاف وتعذيب ابنة سفيرها في 'إسلام أباد'
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية الأفغانية، السفير الباكستاني في كابول، منصور أحمد خان، وذلك على خلفية تعرض "سلسيلا اليخيل"، ابنة السفير الأفغاني في إسلام أباد، للتعذيب.

العالم - افغانستان

وعبرت الخارجية الأفغانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - عن قلقها العميق بشأن الحادث الذي وقع في إسلام أباد.

وأضافت أنه تم تسليم خطاب للسفير الباكستاني لدى كابول، وطُلب منه نقل مخاوف الحكومة الأفغانية إلى خارجية باكستان، لتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة، كما وصفت الحادث بأنه لا يغتفر.

وقال السفير الباكستاني في كابول بعد ساعات من استدعائه - في تغريدة على تويتر - إن "رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمر وزارة الداخلية بالاستفادة من جميع المصادر للقبض على مرتكبي الحادث"، مضيفا إنه يجب إيلاء الأولوية القصوي للتحقيق في الحادث.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان لها يوم أمس - إن شرطة إسلام أباد بدأت التحقيق في الحادث، لتعقب الجناة والقبض عليهم.

جدير بالذكر أن ابنة السفير الأفغاني في إسلام أباد، سلسيلا اليخيل، تعرضت للتعذيب على أيدي مسلحين مجهولين أثناء ركوبها سيارة أجرة.

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