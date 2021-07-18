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مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطلق الرصاص المطاطي وتعتدي على المرابطين

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويعتدي على المرابطين في باحاته

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