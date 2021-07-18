القصف التركي يتسبب بأضرار كبيرة لآلاف الدونمات في دهوك

العالم - العراق

وقال سربست صبري مدير الناحية ان "11 ألف دونم من الاراضي الزراعية تعرضت للاحتراق نتيجة القصف التركي اضافة الى تدمير مئات المشاريع لتربية النحل في قرى كاني ماسي".

وقدر مدير ناحية كاني ماسي الاضرار المادية جراء ذلك بـ"نحو 6 مليارات دينار بعد أن أنهت اللجنة الخاصة لتقدير الأضرار في قرى المنطقة بنسبة 60 % من عملها" مشيرا الى ان "حكومة منطقة كوردستان تواصل تنفيذ مشاريع خدمية في حدود ناحية كاني ماسي بكلفة ثلاثة مليارات دينار رغم المشاكل الامنية في القرى الحدودية".

ويقوم الجيش التركي بقصف مناطق عدة شمالي منطقة كوردستان العراق بذريعة تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني، الأمر الذي يسبب اضرارا كبيرة للمدنيين.