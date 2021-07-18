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الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويعتدي على المرابطين في باحاته

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويعتدي على المرابطين في باحاته
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد،المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المرابطين في باحاته.

العالم - فلسطين

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال هاجمت المرابطين والمرابطات داخله، واعتدت عليهم بالضرب بوحشية، وسط تعالي صيحات التكبير والهتافات المنادية بحماية المسجد الأقصى.

ووقعت عدة إصابات بين صفوف المرابطين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك جراء اعتداءات جنود الاحتلال .

وأجبرت قوات الاحتلال المصلين والمرابطين على إخلاء المسجد الأقصى توطئة لاقتحام المستوطنون للمسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت، الليلة الماضية، على شبان تجمعوا قرب باب العامود بالقدس المحتلة، وتصدوا لمسيرة استفزازية للمستوطنين نظمت في المكان.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مجموعة من الشبان واعتقلت عددا منهم وأجبرتهم على إخلاء ساحة باب العامود بالقوة.

ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حواجز معدنية في منطقة باب العامود بالقدس القديمة.

وأفاد شهود عيان بأن نشر الحواجز الحديدية في محيط باب العامود يأتي بالتزامن مع اقتحامات كبيرة من المتوقع تنفيذها للمستوطنين غدا الأحد، للقدس العتيقة والمسجد الأقصى المبارك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق ساحة باب العامود، وباب الساهرة، والمصرارة، تمهيدا لتسهيل اقتحامات المستوطنين المستوطنين المتوقعة غدا.

ودعا نشطاء مقدسيون للتواجد في المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، للتصدي لاقتحامات المستوطنين المتوقعة يوم غد الأحد.

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الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويعتدي على المرابطين في باحاته

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