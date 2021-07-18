شاهد: غضب نشطاء التواصل من تعثر تشكيل الحكومة في لبنان

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اثار موضوع تعثر تشكيل الحكومة في لبنان غضب نشطاء التواصل الاجتماعي حيث كتبت جوانا: "لم يعد للبنانيين أي ثقة بكل المنظومة الحاكمة حالياً، بعد كل التدهور والانهيار الذي شهده لبنان".

وعلق مجتهد سلفي: "لبنان وصلها شر ال سعود حسبنا الله ونعم الوكيل الحريري يعمل على تدمير لبنان ان لم يسبق وعي الشعب اللبناني ذلك".

وجاء في حساب العين الاخبارية: "الرئاسة اللبنانية تعلق على اعتذار #سعد_الحريري عن تشكيل الحكومة الحريري لم يكن مستعدا لمناقشة أي تغييرات في مقترحه لتشكيل الحكومة".

وغردت هالة: "دليل الإفلاس : مهاجمة #حزب_الله واللعب عالوتر المذهبي".

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