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شاهد: غضب نشطاء التواصل من تعثر تشكيل الحكومة في لبنان

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

توالت ردود الافعال السياسية والشعبية، بعد تعثر تشكيل حكومة جديدة، وشهدت العديد من المناطق اللبنانية تحركات شعبية واعمال شغب وقطعا للطرقات، رفضا لاستمرار أزمة تشكيل الحكومة عقب تقديم سعد الحريري إعتذاره للرئيس ميشال عون عن تشكيل الحكومة.   

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اثار موضوع تعثر تشكيل الحكومة في لبنان غضب نشطاء التواصل الاجتماعي حيث كتبت جوانا: "لم يعد للبنانيين أي ثقة بكل المنظومة الحاكمة حالياً، بعد كل التدهور والانهيار الذي شهده لبنان".

وعلق مجتهد سلفي: "لبنان وصلها شر ال سعود حسبنا الله ونعم الوكيل الحريري يعمل على تدمير لبنان ان لم يسبق وعي الشعب اللبناني ذلك".

وجاء في حساب العين الاخبارية: "الرئاسة اللبنانية تعلق على اعتذار #سعد_الحريري عن تشكيل الحكومة الحريري لم يكن مستعدا لمناقشة أي تغييرات في مقترحه لتشكيل الحكومة".

وغردت هالة: "دليل الإفلاس : مهاجمة #حزب_الله واللعب عالوتر المذهبي".

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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