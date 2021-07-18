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امريكا..مقتل شرطي وجرح 4 آخرين باطلاق نار في ولاية تكساس

امريكا..مقتل شرطي وجرح 4 آخرين باطلاق نار في ولاية تكساس
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

قُتل شرطي أمريكي وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع في بلدة في ولاية تكساس في جنوب امريكا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

العالم - الأميركيتان

وقالت قناة "لوبوك 24"، نقلاً عن الشرطة، إن رجلاً يدعى عمر سوتو شافيرا ويبلغ من العمر 22 عاماً سلّم نفسه للشرطة مساء الخميس وتم توقيفه.

وكانت شرطة لوبوك ذكرت على صفحتها في فيسبوك إنّ إحدى وحداتها تدخّلت إثر ورود بلاغ بشأن رجل قد يكون مسلحاً، يتحصن في منزل في بلدة ليفيلاند الصغيرة بولاية تكساس، على بعد نحو 50 كيلومتراً عن لوبوك.

أوضحت شرطة لوبوك أنه "جرى تبادل لإطلاق" النار وأصيب جوش بارتليت بجروح. وقد توفي في المستشفى متأثراً بإصابته.

وأضافت أنّ إطلاق النار أسفر عن إصابة 4 من عناصرها بجروح، في حادثة لم تعرف أسبابها.

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