شاهد: محكمة العدل الأوروبية تمنع الحجاب على العاملات المسلمات

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي من قرار محكمة العدل الاوروبية بحقّ الشركات وأرباب العمل في منع العاملات المسلمات من وضع الحجاب في أثناء فترة الدوام.

كتب سكيل مغرداً: "قمة العنصريه، هل تستطيعون منع من يرتدي القلنسوه اليهوديه، أو غطاء الرأس للسيخ، أو من ينقش الصليب على يده. انتم تخافون من انتشار الإسلام لأنه دين الحق"

وعلق عبد الملا: "الاصح محكمة اللاعدل الاوروبية الاسلاموفوبيا أصبحت سياسة رسمية في الاتحاد الاوروبي".

وغرد عبد الله: "محكمة العدل الاوربية تتميز بكل شيء الا العدل والمساواة والصدق ابحثوا لها عن اسم اخر يناسب افعالها".

وكتب عبد العزيز السويد: "تخريج لتمييز عنصري فاضح (محكمة العدل : منع ارتداء الحجاب في العمل "ليس تمييزيا ويجنب النزاعات الاجتماعية".

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