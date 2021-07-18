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شاهد: محكمة العدل الأوروبية تمنع الحجاب على العاملات المسلمات

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يقضي بحقّ الشركات وأرباب العمل في منع العاملات المسلمات من وضع الحجاب في أثناء فترة الدوام، وأثار القرار مخاوف المسلمين في أوروبا، من إقصاء عنصري واتساع دائرة التضييق عليهم خلف ستار القانون، إذ إنها ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية سَنّ قوانين تحظر الحجاب في البلدان الأوروبية.

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي من قرار محكمة العدل الاوروبية بحقّ الشركات وأرباب العمل في منع العاملات المسلمات من وضع الحجاب في أثناء فترة الدوام.

كتب سكيل مغرداً: "قمة العنصريه، هل تستطيعون منع من يرتدي القلنسوه اليهوديه، أو غطاء الرأس للسيخ، أو من ينقش الصليب على يده. انتم تخافون من انتشار الإسلام لأنه دين الحق"

وعلق عبد الملا: "الاصح محكمة اللاعدل الاوروبية الاسلاموفوبيا أصبحت سياسة رسمية في الاتحاد الاوروبي".

وغرد عبد الله: "محكمة العدل الاوربية تتميز بكل شيء الا العدل والمساواة والصدق ابحثوا لها عن اسم اخر يناسب افعالها".

وكتب عبد العزيز السويد: "تخريج لتمييز عنصري فاضح (محكمة العدل : منع ارتداء الحجاب في العمل "ليس تمييزيا ويجنب النزاعات الاجتماعية".

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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