شاهد .. لماذا تحدث الرئيس الاسد عن مفهوم العروبة في خطاب القسم؟

العالم - خاص العالم

وأكد المفتاح خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأنه هناك مسعى صهيوني - أمريكي لترويج فكرة ان العرب ليسوا أمة وليسوا قومية وأنهم عبارة عن جماعات تستوطن في دول ويمكن تقسيمها وبمعنى آخر اسقاط العروبة يعني اسقاط القضية الفلسطينية من بعدها القومي.

وإعتبر المفتاح بأن تاكيد الرئيس السوري بشار الاسد على مفهوم العروبة يأتي في هذا الاطار مضيفاً بأنه لا يجب ان نربط بين مواقف الانظمة السياسية ومفهوم العروبة لأن البعض خصوصا في بعض الدول في الخليج الفارسي استغل قوى الشعوبية للتصويب على العروبة حيث حاول الرئيس الاسد ان يفصل بين العروبة كإنتماء وهوية حضارية وهؤلاء الحكام الذين وصلوا الى الحكم بإرادة خارجية.

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