الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١
٠٧:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد .. لماذا تحدث الرئيس الاسد عن مفهوم العروبة في خطاب القسم؟

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي خلف المفتاح أن محاولات استهداف العروبة هي تهدف لإسقاطها لدرجة لن يكون هناك حاجة للقول بأن فلسطين هي قضية العرب المركزية لعزل الشعب الفلسطيني من محيطه.

العالم - خاص العالم

وأكد المفتاح خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأنه هناك مسعى صهيوني - أمريكي لترويج فكرة ان العرب ليسوا أمة وليسوا قومية وأنهم عبارة عن جماعات تستوطن في دول ويمكن تقسيمها وبمعنى آخر اسقاط العروبة يعني اسقاط القضية الفلسطينية من بعدها القومي.

وإعتبر المفتاح بأن تاكيد الرئيس السوري بشار الاسد على مفهوم العروبة يأتي في هذا الاطار مضيفاً بأنه لا يجب ان نربط بين مواقف الانظمة السياسية ومفهوم العروبة لأن البعض خصوصا في بعض الدول في الخليج الفارسي استغل قوى الشعوبية للتصويب على العروبة حيث حاول الرئيس الاسد ان يفصل بين العروبة كإنتماء وهوية حضارية وهؤلاء الحكام الذين وصلوا الى الحكم بإرادة خارجية.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

روابط ذات صلة

باحث سياسي: الرئيس الأسد یعتبر المقاومة الشعبية الخيار الأنجع لطرد المحتل

كلمة الرئيس الأسد ركزت على استخلاص الدروس والعبر من الحرب العدوانية على سوريا

شاهد .. الرئيس الأسد يرسم معالم السياسة السورية في المرحلة المقبلة

مسؤولون 'إسرائيليون' انهاروا.. والأسد لا زال رئيسا لسوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد .. ماذا قال نشطاء وسائل التواصل عن انسحاب التيار الصدي؟

شاهد: اجتماع بطهران استذكارا لفترة الدفاع المقدس والحرب المفروضة

'تشونيو'.. تقنية تحفظ البطاطا لسنوات طويلة في منطقة جبال الأنديس

'موجات حر' غير مسبوقة تضرب أيرلندا الشمالية

قانون جديد يلزم أطباء المغرب كتابة وصفاتهم بخط واضح

خطيب زاده: إيران مستعدة من هذه اللحظة لتطبيق اتفاق تبادل السجناء