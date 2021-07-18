الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١
٠٧:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بإصابة 3 أشخاص إثر اشتباك مسلح وقع فجر الأحد في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان، استخدمت فيه قنابل يدوية.

العالم - لبنان

وقالت وسائل الاعلام، إن الاشتباك وقع قرب مسجد "النور" في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة، استمر لنحو ساعة، قبل أن تنجح القوى الفلسطينية في تطويق ذيوله.

كما ذكرت مصادر فلسطينية، إن "الإشكال بدأ فرديا قرب مسجد "النور" بين شخص من "آل البحثي" وهو عنصر من قوات الأمن الوطني الفلسطيني وأحد الناشطين الإسلاميين، قبل أن يتطور إلى اشتباك مع حراس مسجد "النور" التابعين للحركة الإسلامية المجاهدة برئاسة الشيخ جمال خطاب، ما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى وتضرر عدد من المنازل والمحال التجارية والسيارات على امتداد الشارع حتى حي الزيب داخل المخيم".

ولفت موقع النشرة اللبناني، إلى أنه "على الفور تدخل الشيخ خطاب والقوى الإسلامية وقيادة حركة فتح والأمن الوطني لتطويق الإشكال، وعقد اجتماع في مسجد "النور" شارك فيه ممثلون عن القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية وجرى فيه الاتفاق على عودة الهدوء ووقف أي استفزاز قبيل عيد الضحى".

من جهته، أفاد موقع "لبنان 24" بأن الهدوء الحذر يسيطر على الشارع التحتاني داخل مخيم عين الحلوة، فيما تستمر الاتصالات من أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها، وفتح تحقيق بأسبابه ومعاينة الأضرار وتقييم الخسائر التي وقعت جراءه، ونزع فتيل التوتر داخل المخيم.

روابط ذات صلة

انفجار قنبلة يدوية في  مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

معارض سعودي يحرج السلطات: أين سليمان الدويش؟

اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

الفلسطينيون يستنفرون لمواجهة 'اقتحام 8 ذو الحجة'

شاهد .. ماذا قال نشطاء وسائل التواصل عن انسحاب التيار الصدي؟

شاهد: اجتماع بطهران استذكارا لفترة الدفاع المقدس والحرب المفروضة

'تشونيو'.. تقنية تحفظ البطاطا لسنوات طويلة في منطقة جبال الأنديس