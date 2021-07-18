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مراسل العالم: تواجد كبير لقوات الاحتلال في باحات المسجد الاقصى لحماية المستوطنين

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

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