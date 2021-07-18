الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١
٠٧:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: المرجعيات الدينية الفلسطينية وجهت الدعوات لشد الرحال الى المسجد الاقصى

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

معارض سعودي يحرج السلطات: أين سليمان الدويش؟

اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

الفلسطينيون يستنفرون لمواجهة 'اقتحام 8 ذو الحجة'

شاهد .. ماذا قال نشطاء وسائل التواصل عن انسحاب التيار الصدي؟

شاهد: اجتماع بطهران استذكارا لفترة الدفاع المقدس والحرب المفروضة

'تشونيو'.. تقنية تحفظ البطاطا لسنوات طويلة في منطقة جبال الأنديس