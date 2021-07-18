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شاهد.. إصابة 4 أشخاص بالرصاص خارج ملعب للبيسبول بواشنطن

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

 أصيب أربعة أشخاص بالرصاص خارج ملعب بيسبول كان مزدحما بآلاف المتفرجين في العاصمة الأمريكية، ما تسبب في توقف المباراة فجأة ودفع الحاضرين إلى الخروج.

العالم - الاميركيتان

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص، لكنها شددت على أنه “لا يوجد تهديد مستمر”، من دون أن تعطي تفاصيل حول حالة الضحايا.

وكتبت الشرطة على تويتر أن عناصرها كانوا “يستجيبون لإطلاق نار.. أصيب خلاله شخصان، خارج ناشونالز بارك” في حي نايفي يارد بجنوب واشنطن العاصمة.

وبعد فترة وجيزة، كتبت الشرطة على تويتر أيضا أن “ضحيتين أخريين مرتبطين بهذه الواقعة دخلا إلى مستشفيات في المنطقة لتلقي علاج من جروح ناجمة عن طلقات نارية”.

وأضافت الشرطة: “هناك تحقيق جارٍ جاليا، ويبدو أن كل المخاطر قد زالت في الوقت الراهن”.

وسُمعت صفارات إنذار الشرطة، وطُلب من الحشد الذي كان يحضر المباراة بين “واشنطن ناشونالز” و”سان دييغو بادريس” مغادرة الاستاد.

وقال اثنان من مراسلي وكالة فرانس برس كانا في المكان إن بعض المتفرجين هرعوا إلى المخارج بعد سماع إطلاق النار، بينما ظل آخرون في مقاعدهم.

واندفع اللاعبون خارج الملعب وتوقفت المباراة بعد سماع عشرات الطلقات.

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شاهد.. إصابة 4 أشخاص بالرصاص خارج ملعب للبيسبول بواشنطن شاهد.. إصابة 4 أشخاص بالرصاص خارج ملعب للبيسبول بواشنطن

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