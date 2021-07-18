الرئيس روحاني: ايران حققت تقدما كبيرا في مجال العلوم الانسانية

العالم - ايران

جاء ذلك في رسالة بعثها الرئيس روحاني الى مهرجان الفارابي الدولي الثاني عشر، وتُليت اليوم في الجلسة الختامية للمهرجان من قبل مساعد وزير العلوم والبحوث والتقنيات غلام رضا غفاري.

واعتبر روحاني في رسالته ان للعلوم الانسانية دورا مهما في تنمية وتطور الشعوب ، فهذه العلوم تحدد البوصلة وترسم الطريق في حياة المجتمعات وتضع الحلول للمشاكل والتحديات .

واشاد روحاني بمهرجان الفارابي والعلماء والمحققين المشاركين فيه ، معتبرا ان هذا المهرجان يعد فرصة سانحة لمراجعة العلوم الانسانية والاسلامية، والعريف بالقابليات المتفوقة والتقدم العلمي في البلاد.