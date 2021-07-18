ألهدوء يسود مخيم عين الحلوة في جنوبي لبنان

العالم_لبنان

ووقع الاتشباك قرب مسجد النور في الشارع التحتاني في المخيم وادى الى سقوط ثلاثة جرحى.

وقال قائد القوة المشتركة الفلسطينية في المخيم العقيد عبد الهادي الاسدي في حديث صحفي اننا نعمل على تطويق ذيول الاشكال منذ وقوعه والاوضاع حاليا هادئة وقد اتفقنا على تشكيل "لجنة تحقيق" ستباشر عملها اليوم لمراجعة كاميرات المراقبة ومعرفة الذي جرى على الارض، معتبرا ان كل القوى الفلسطينية حريصة على امن واستقرار المخيم خاصة واننا على ابواب عيد الاضحى المبارك.

هذا وقد قام عدد من اصحاب المحال التجارية بتفقد الاضرار التي لحقت بهم الى جانب بعض السيارات والمنازل في النطقة، فيما بدت الحركة على الشارع التحتاني خفيفة جدا مع ساعات الصباح الاولى.