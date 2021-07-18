شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل اقتحام المسجد الاقصى فجر اليوم

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم في القدس المحتلة خضر شاهين ان هناك تواجدا كبيرا لقوات الاحتلال الاسرائيلي التي تقوم بتوفير الحماية لقطعان المستوطنين وايضا تقوم بين الحين والاخر باقتحامات للمسجد الاقصى المبارك والتي بدأت منذ ساعات الفجر الاولى.

وأكد مراسل العالم ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت قبل ذلك باقتحامات واعتداءات على المصلين في المسجد الاقصى.

واضاف مراسل العالم ان الاحتلال عمد على تفريغ باحات المسجد الاقصى من المصلين واغلاق ابواب المسجد القبلي بالمسجد الاقصى، والسماح بدخول قطعان المستوطنين الى المسجد الاقصى المبارك الذين دعوا الى توافد اعداد كبيرة من جماعات اليهود المتطرفة لقتحام الامسجد الاقصى المبارك وتنظيم مسيرات استفزازية تجول باحات المسجد الاقصى المبارك وايضا ومحيط المسجد الاقصى داخل البلدة القديمة.

وشدد مراسل العالم على ان المرجعيات الدينية الفلسطينية وجهت الدعوات لشد الرحال الى المسجد الاقصى المبارك.

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