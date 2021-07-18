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شاهد .. خطاب الرئيس الأسد كان موجهاً لمن؟

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب السياسي مناف كيلاني أن خطاب الرئيس السوري بشار الأسد لم يكن موجهاً للعرب فقط بل كذلك كان موجهاً لبعض السوريين الذين تعاملوا مع القوى الاجنبية التي سعت لتفتيت سوريا وبعض الدول العربية.

العالم - خاص العالم

وتابع كيلاني خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن خطاب الرئيس السوري بشار الاسد بمناسبة القسم الدستوري في العاصمة دمشق كان يهدف لإزالة عملية التضليل المستمرة منذ عام 2011 حتى اليوم التي لم تنجح حتى الان لأن الشعوب العربية ما زالت تتمسك بالقضية الفلسطينية كقضيتهم الأساسية.

وأكد كيلاني على محاولة بعض الانظمة العربية لا تزال مصرة على الانخراط في العملية الصهيونية - الغربية لتمزيق كل قطعة يمكن تمزيقها من الجسم العربي، نجحوا في العراق وليبيا واليمن وان كان هذه العملية ارتدت عليهم لكن هذا الامر مستمر.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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