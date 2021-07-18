كشف تفاصيل العقد بين العراق والشركة صينية لتنفيذ مشروع مصفى الفاو

العالم - العراق

وقال عبد الجبار، إن “إحالة مشروع مصفى الفاو إلى شركة (CNCEC) الصينية يأتي بعد تلقي العراق ضمانات ملزمة التمويل من مؤسسة ساساك (SASAC) المملوكة للدولة الصينية، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم”.

وأشار إلى أن “عقد الإحالة تضمن مسائل ستراتيجية مهمة، مثل الطاقة النظيفة والضمانات والشفافية بشأن الدعم ونقل التكنولوجيا والتنظيم المالي، مع بنود تتعلق بالبيئة والعمالة واستيراد التقنيات الحديثة وتدريب العاملين في مراكز تخصصية للتشغيل والصيانة والتطوير والأداء التقني والهندسي”.

ورجح عبد الجبار، أن “يدخل المشروع حيز التنفيذ قريباً وفقاً لأحدث التقنيات في تكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات النفطية والمواد البلاستيكية والمكثفات البتروكيمياوية”، مبيناً أن “المصفى سيسهم بتشغيل 10 آلاف عامل ومهندس، وملاكات وسطية، فضلاً عن تصدير المشتقات النفطية للسوق العالمية”.

وأكد، أن “العراق يستهدف في خططه استثمارات أخرى للشركات الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المصاحب والحر، والسعي إلى إبرام العقود لمشاريع البنى التحتية لتصعيد الطاقات في إنتاج النفط الخام”.

وكشف عبد الجبار، عن “تلقي عروض لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة من قبل شركات عالمية، بضمنها شركة توتال الفرنسية وكبريات الشركات العالمية، سيعلن عنها لاحقاً”.