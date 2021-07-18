شاهد: انشار كورونا في العالم رغم حملة التطعيم الواسعة

العالم - اوروبا

حملة التلقيح الواسعة ضد فيروس كورونا لم تمنع الوباء من الاستمرار في الانتشار بالعالم بعدما تجاوز عدد الوفيات اربعة ملايين ومئتين واربعين الف حالة وفاة وعدد الاصابات اكثر من مئة وتسعة وثمانين مليون اصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الاميركية في المرتبة الأولى بعدد الاصابات الذي تجاوز الاربع وثلاثين مليونا، تلتها الهند واحد وثلاثين مليونا، ثم البرازيل تسعة عشر مليونا اضافة الى فرنسا التي قارب عدد الاصابات فيها الستة ملايين.

اما بريطانيا التي تحتل المركز السابع من حيث عدد الوفيات على مستوى العالم، وتواجه موجة جديدة من الإصابات بالوباء فقد اعلن عن اصابة وزير الصحة ساجد جاويد بالوباء رغم تلقيه جرعتين من اللقاح.

وكان جاويد قد ايد خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإلغاء جميع القيود القانونية المتبقية بشأن الفيروس اعتبارا من يوم الاثنين، على الرغم من الزيادة الجديدة في الإصابات بسبب سلالة دلتا سريعة الانتشار.

ويحذر بعض العلماء من خطورة الغاء الحكومة إجراءات العزل العام في إنجلترا لعدم تطعيم عدد كبير من الناس ولأن اللقاحات ليست فعالة بنسبة مئة بالمئة.

الاتّحاد الأوروبّي بدوره تجاوز هذا الأسبوع الولايات المتحدة بعدما أصبحت القارّة العجوز الأولى في العالم لناحية تلقيح السكّان.

واكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أنّ الاتحاد لقّح اليوم جزءاً أكبر من سكّانه بالجرعة الأولى مقارنةً بالولايات المتحدة.

وفي سياق اخر تستعد وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لاعادة جميع الجنود المتواجدين على متن سفينة تشارك في دورية لمكافحة القرصنة في الشرق الأوسط، بعد ثبوت إصابة عشرات الجنود بالفيروس.

وتواجه كوريا الجنوبية ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بالعدوى مع انتشار سلالة دلتا في أنحاء البلاد، وذكرت الوزارة أن طائرتي نقل ستقلعان إلى الشرق الأوسط.

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