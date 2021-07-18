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واردات ايران من لقاحات كورونا بلغت اكثر من 12 مليون جرعة

واردات ايران من لقاحات كورونا بلغت اكثر من 12 مليون جرعة
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد مصلحة الجمارك الايرانية للشؤون التقنية مهرداد جمال ارونقي بان واردات البلاد من لقاحات كورونا بلغت اكثر من 12 مليون جرعة لغاية الان.

العالم - ايران

يتبع...

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