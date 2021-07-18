شاهد: العقيق الايراني ثروة وتراث يحظى بشهرة واسعة

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عشق تلك الاحجار فدرسها وسافر الى بلدان مختلفة في سبيل معرفة اسرارها انه حميد رضا علي مرداني، بائع احجار كريمة في طهران والذي اشار الى أن هذه الاحجارتشكل اكثر من 24 بالمئة من اجمالي استخراج ايران من خامات المناجم المتواجدة في مختلف المحافظات الايرانية وانه يجب ان تتمتع الاحجار بالمواصفات العالمية كاللون والنقاء والشفافية كي تصنف ضمن الاحجار الكريمة.

وقال احد بياع المجوهرات حميد رضا علي مرداني: "سافرت الى بلدان عدة كايطاليا والهند وبلجيكا واستعنت بكتب علمية متخصصة ومختبرات عالمية معتمدة للتحقق من درجة النقاء والتركيبة الكيميائية لكل حجر والوانه الطبيعية".

"العقيق "الحجر الاكثر شهرة بين الاحجار الكريمة تجاوزت شهرته حدود جماليته وبريقه.

وارتبطت عند عشاقه من اهالي ايران بكرامات واساطير تتناقلها الاجيال ومعتقدات بجلبه الحظ ومنح الطاقة والقوة والنشاط وتمر عملية انتاجه بمراحل عديدة ابرزها التنقية والصقل لتضيف الى الوانه الطبيعية جاذبية وصفاء.

وقالت خبيرة في صقل الأحجار الكريمة مهسا شاه علي: "يمر العقيق بمرحلة القص وتنقيته من الشوائب ومرحلة تحديد الشكل البيضاوي او الدائري ومن ثم التلميع .وهناك اكثر من 20 نوع للعقيق الايراني تختلف جودتها وفقا لدرجة لونها التي تعطي للحجر قيمته المادية".

وقال خبير في صقل الأحجار الكريمة سعيد ميرزا حسيني: "العقيق الاحمر الرماني والكبدي والمشجر هو من اشهر انواع العقيق واغلاها وتستخدم فصوص العقيق في تزيين الخواتم والاقراط والقلائد".

اكتسبت تلك الاحجار تميزها من ندرتها وهذا يجعلها ثمينة حيث يبلغ ثمن قراط واحد من الحجر النفيس الاف من الدولارات.

من جانب اخر تدخل ثقافات الشعوب ومعتقداتها طرفا في عملية اختيار الاحجار فبينما تحبذ الشعوب الاسيوية الكهرب، يبتاع الاوروبيين احجار الفيروز والياقوت والزمرد.

تتفاوت اسعار الاحجار الكريمة بتفاوت انواعها ومصادرها ودرجات جودتها، الا ان اثمان بعضها قد تصل الى مبالغ تجعلها باهضة مايدفع المغتنيين الى البحث عن نسخ مقلدة، زاهدة التكلفة يستطيعون شرائها.

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