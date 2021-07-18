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مصادر عراقية:مصدر امني يعلن استهداف طائرة اميركية مسيرة لشاحنة نقل مواد غذائية ببلدة السويعية في البوكمال بريف دير الزور دون وقوع ضحايا

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

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